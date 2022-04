Le nouveau maire de Moroni serait arrêté, selon Hayba fl

La Saga Continue à la Mairie de Moroni, on Vient d’Apprendre de Source Sûre que le Maire par Intérim ( Mohamed Abdallah) de la Capitale vient d’être Arrêté par des Éléments de la Gendarmerie.

Depuis ce matin la ville de Moroni vit sous tension après que des conseillers ont organisé une session extraordinaire pour demettre le Maire en place depuis octobre 2020 et le remplacer par une intérimaire en la personne de madame Fatima Abdallah.

Une session contestée par l’actuel bureau exécutif de la Mairie qui parle d’une procédure entachée par des vices de forme.

Toujours est-il qu’après cette session des éléments des forces de l’ordre ont investit les lieux pour empêcher toute fuite de documents pouvant mettre en cause l’équipe en place nous a confié un peu plus tôt un conseiller partisan de la motion.

Jusqu’à cet instant l’adjoint au maire qui assure l’intérim se trouve aux mains de la gendarmerie.

