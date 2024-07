Le nouveau gouvernement : instrument de développement ou simple continuité de la lutte pour le maintien du pouvoir ?

Le nouveau gouvernement d’Azali a été nommé, marquant le début de son dernier mandat. De nombreux observateurs politiques s’attendaient à des changements significatifs, spéculant sur la possibilité d’un gouvernement d’union nationale intégrant des figures de l’opposition. Cependant, ces attentes ont été déçues.

Contrairement aux prédictions, le gouvernement nouvellement formé est majoritairement composé de fidèles du pouvoir. La principale nouveauté réside dans la nomination de ministres au profil technique plutôt que politique. Cette décision soulève des questions sur les intentions du président Azali pour ce dernier mandat.

L’arrivée de ministres techniques suggère une possible volonté de se concentrer sur le développement concret du pays. Cette approche contraste avec les gouvernements précédents, souvent composés de figures politiques chargées de consolider le pouvoir en place et de faire face à une opposition virulente.

Étant donné qu’il n’y a plus d’élections en vue et que c’est le dernier mandat d’Azali, la question se pose : le président compte-t-il désormais se concentrer sur l’amélioration des conditions de vie des Comoriens ? Cette orientation serait en rupture avec son premier mandat, où il a principalement consacré ses efforts à consolider son pouvoir et à réprimer toute contestation.

Les prochains mois révéleront si ce nouveau gouvernement sera effectivement un instrument de développement pour les Comores ou une simple continuité de la lutte pour le maintien du pouvoir.

ANTUF Chaharane