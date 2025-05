Aux Comores, l’électricité est l’une des plus chères au monde. Avec un tarif moyen de 0,35 €/kWh, les Comoriens paient plus du double du prix mondial moyen, estimé à 0,14 €/kWh. Une situation alarmante pour une population déjà confrontée à la vie chère et au manque d’emploi.

Depuis quelques mois, la SONELEC a lancé un vaste programme de modernisation de son réseau électrique. Au cœur de cette opération : le remplacement des anciens compteurs à disque ou à carte par de nouveaux compteurs dits « intelligents », les compteurs STS. Mais ces appareils, censés apporter plus de précision et de transparence, suscitent la colère de nombreux usagers.

« J’ai mis 10 000 francs il y a quelques jours, et voilà qu’il n’en reste plus ! », s’indigne une résidente de Moroni. Ce cri du cœur est partagé par de nombreux autres abonnés, qui dénoncent une consommation anormalement rapide depuis l’installation des nouveaux compteurs. Pour eux, ces compteurs « avalent l’argent » sans explication claire.

La SONELEC, par la voix de son chargé de communication Mahamoud Sultan, rejette les accusations de surfacturation. Il affirme que les anciens compteurs fonctionnaient mal, notamment à cause des délestages fréquents qui faussaient les mesures. Selon lui, les nouveaux dispositifs mesurent enfin la consommation réelle avec fiabilité, conformément aux normes internationales.

Financé par la Banque mondiale à hauteur de 43 millions de dollars, ce projet prévoit aussi l’installation de centrales solaires sur l’ensemble du territoire. Les compteurs STS, eux, permettent un suivi en temps réel et des rechargements numériques via les applications Holo, Nvola ou Huri Money.

Pourtant, le déploiement reste lent : à peine 200 installations par jour sur les 400 prévues, à cause des maisons inaccessibles, de l’absence des habitants ou des intempéries. L’opération est en cours sur Ngazidja, Mwali et Ndzuani, avec pour ambition de couvrir tout le pays d’ici un an.

Mais au-delà de la technologie, c’est bien le pouvoir d’achat des ménages qui est au centre des préoccupations. Un compteur peut être intelligent, mais s’il donne l’impression de vider les poches, il ne trouvera pas facilement sa place dans les foyers.

Said Hassan Oumouri