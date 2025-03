Le neveu du président Hamadi Idarouss, absent du pays depuis 2021, dirige la Société des Hydrocarbures : mais qui dirige réellement cette société ?

Alors que le mois sacré du Ramadan approche, la Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH) a publié une vidéo rassurant la population : il n’y aura aucune pénurie de gaz, de produits pétroliers ou d’essence pour la cuisine domestique. Une annonce qui se veut apaisante dans un contexte économique fragile. La vidéo attribue cette stabilité à la direction efficace du directeur général de la société des hydrocarbures des Comores.

Mais une question se pose : qui est ce directeur qui garantit l’approvisionnement du pays ? Car en réalité, Idarouss Hamadi, officiellement directeur de la SCH, est absent des Comores depuis 2021.

Idarouss Hamadi, neveu du président Azali Assoumani, a quitté le pays pour des soins médicaux il y a quatre ans. Depuis, il est toujours en arrêt maladie à durée indéterminée et perçoit son salaire en tant que directeur général de la SCH. Pourtant, son absence prolongée n’a jamais été officiellement comblée par une nomination claire.

Dans la vidéo de la SCH, aucun autre nom n’est mentionné comme étant celui du véritable gestionnaire de l’entreprise. Qui prend réellement les décisions ? Qui assure le bon fonctionnement des opérations ?

Alors que la gestion d’une entreprise stratégique comme la SCH nécessite une présence active et des prises de décisions rapides, la situation soulève de nombreuses interrogations. Qui supervise les importations et la distribution des hydrocarbures ? Qui gère les négociations et les contrats d’approvisionnement ? Comment une entreprise aussi vitale peut-elle fonctionner sans une direction clairement identifiée ?

Certaines sources évoquent une gestion en sous-main par des cadres de la société, tandis que d’autres pointent du doigt une prise de contrôle officieuse par des proches du pouvoir, profitant du flou administratif pour exercer une influence sur cette entreprise clé.

L’absence prolongée d’Idarouss Hamadi et le manque de transparence sur la direction de la SCH alimentent les suspicions de gestion opaque. Si le directeur officiel n’est pas présent, qui signe les décisions stratégiques ?

Alors que les consommateurs sont rassurés sur la disponibilité des produits pétroliers pendant le Ramadan, cette situation soulève une problématique plus large : celle d’une entreprise d’État qui fonctionne sans qu’aucune information claire ne soit donnée sur sa direction réelle.

Une question reste donc en suspens : Qui dirige réellement la Société Comorienne des Hydrocarbures ?