Le Ministre des Finances réagit suite aux propos tenus par les retraités concernant leurs pensions

Il y a un peu moins d’une semaine, lors d’une conférence de presse les retraités ont dénoncé leurs mécontentements en pointant du doigt le ministère des Finances comme étant le principal responsable de leur problème.

Joint au téléphone par Comores infos, le ministre des Finances est revenu sur ces déclarations qui il a même jugé etant mensongères et a tenu à apporter des clarifications.

« Je tiens à rappeler que ces propos sont mensongères dans la mesure où beaucoup de choses ont été réalisées dépuis quelques mois . J’ai reçu les représentants des retraités en Août dernier pour passer en revue les difficultés liées à la perception de leurs pensions. Ces derniers ont fait état d’un certain nombre de problèmes auxquels ils demandaient une résolution rapide et pérenne.

Suite à cette réunion, j’ai mis en place un conseil d’administration de la caisse des retraités qui avait ce sujet comme ordre du jour ».



Selon le ministre, cette réunion d’études a eu pour résultat, la décision de mettre en place un comité restreint pour étudier les problématiques et proposer les solutions les mieux indiquées pour résoudre d’une manière définitive les difficultés exposées.

D’après nos informations, ce comité est composé de l’ancien ministre ABOU OUBEID, du Trésorier Payeur Général, de la Directrice de la caisse ainsi que d’autres experts aguerris.

Par ailleurs, ce comité a pour tâche de formuler au ministère et au gouvernement comorien des propositions afin de remédier d’une manière définitive la question relative aux problèmes des pensions des retraités.

En résumé, l’argentier du pays a pris à bras le corps ce dossier des retraités et a mis tout en œuvre pour répondre positivement aux demandes que les retraités ont formulées.

Ainsi, il déplore la description peu élogieuse faite à son encontre et demande aux médias qui l’ont relayée de rétablir la vérité, conclut-il.

À titre de rappel, le gouvernement a fait un décaissement de 130 000 000 fc d’appui aux arriérées datant de 2019 et 340 000 000 de nos francs pour le paiement du mois de septembre 2022.

