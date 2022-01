Le ministre de l’environnement à Mohéli pour une série de visites de travail de 3 jours

Le ministre de l’environnement arrivée dans l’après-midi de ce jeudi à Mohéli où il était accueilli par le bureau du Parc national marin de Mohéli.

Le vendredi matin, le ministre s’est rendu à Nioumachouoi pour une rencontre avec le bureau du parc marin de Mohéli, en présence du Directeur général de l’environnement, M. Elamine Mbechezi.

Après une présentation des membres du bureau du PNM, le directeur du parc marin a profité pour exposer les différents projets qui sont en cours de réalisation et ceux qui sont en attente.

Le ministre a souhaité se rendre sur le terrain dans les différents sites en vue de mieux s’imprégner sur le terrain des objectifs qui sont assignés au parc.

Le staff du PNM a profité de cette occasion pour présenter au ministre un certain nombre de doléances qui ont freiné le bon fonctionnement du parc national de Mohéli et par ailleurs le directeur du PNM a informé le ministre que d’ici 2023 le parc marin risque de stopper ses activités à cause de problèmes financiers et cela pour qu’ensemble, ils puissent trouver des solutions.

Selon le personnel du PNM le ministre a été très attentif à ces doléances et a promis que le cabinet avec les directions de l’environnement seront à pied d’ouvre pour chercher des solutions.

Enfin le ministre a pris la parole pour remercier le bureau du parc national et les membres du parc pour leur accueil chaleureux. Il a redit sa satisfaction sur le travail que la direction du parc accomplit.

Au cours d’une interview avec un journaliste de la place, le ministre a rappelé que depuis sa nomination dans ce ministère, c’est la première fois qu’il visitait le bureau du parc national et qu’il était satisfait du travail mené par l’équipe.

Il a souligné qu’avant, le parc s’occupait exclusivement de la zone marine mais qu’aujourd’hui le parc national englobe tous ce qui relève de la mer et de la terre, soulignant au passage la présence des chauves-souris Livingstone dans la forêt, qui est une espèce endémique de notre pays.

Il a estimé que les 45 personnes qui travaillent ici font un travail formidable à la fois de préservation de l’environnement et surtout en impliquant les communautés qui comprennent la nécessité de protéger l’environnement.

Il a également parlé des nouvelles richesses que le pays peut obtenir au niveau des ressources génétiques en les utilisant justement pour accélérer son développement. En effet, selon la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) adoptée en 1992 lors du Sommet de Rio, les ressources génétiques sont un “matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité”. Ces matériels génétiques ont une valeur effective ou potentielle.

Comme c’est une première visite, le ministre promis qu’il reviendrait.

Par ailleurs, le ministre a reçu aussi dans l’après midi de ce vendredi une délégation des cadres et des notables de la ville de walla pour les remercier de sa visite dans le parc ils lui ont transmis un message pour le président et qui invitent le chef de l’Etat à venir faire la prière de vendredi dans les prochains jours dans leur localité.

Le ministre a promis à la délégation de transmettre ce message au Président.

Service de communication.