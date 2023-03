le ministre de l’éducation Comorienne affirme que le terrain de la mosquée de vendredi du mutsamudu est un don de sa famille.

Djaffar Salim Allaoui ( Sarkozy ) a soit volontairement inventé une histoire peut être par ignorance de l’histoire quand il a dit que c’est son grand père Silahi qui lui est le fils de Chamanga est celui et qui aurait acheté le terrain d’où la mosquée de vendredi de Hamoumbou est construit et le terrain d’où on a fait le Mpanga de Mutsamudu.

Voici quelques précisions : Le Minaret et la mosquée de vendredi ont été construites par Madame Karima bint Abdallah Touyour dite Bint Ankil en 1630 au 17 eme siècle avec sa dote du mariage, C’est à dire qu’elle a financés les travaux pour la construction du minaret avec sa dote, c’est pour cela qu’elle a été surnommée bint Ankil. A cette époque c’est Djoumbé HALIMA 2 ALMACELA qui était Reine à DOMONI.

Le rôle des Pangaharis, était pour prendre les grandes décisions des Sultans telles que la fixation du prix des impôts, à l’époque, on payait 50 kilos de paddy (riz bruit) par tête. Autre rôle, était les grandes nominations comme les nominations des Wazires , ou la succession des Sultans.

Le Panga de Domoni ainsi que le Murail qui protégeait toute la ville, c’est le Sultan Idarous qui les a construits au 15 eme siècle, celui de Mutsamudu c’est le Sultan ABDALLAH 1er ALMACELA au 18 eme siècle.

L’arrière grand père maternelle de Monsieur Mohamed M’ku dit CHAMAGA est arrivé à Anjouan au 20 ème siècle. Fin de l’histoire ! Je retourne au laboratoire.