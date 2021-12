Le ministre de l’éducation aurait détourné 19 millions en doublant des factures

C’est une bombe que nos confrères de Hayba fm vient de lancer. Selon les informations publiées ce soir sur la page facebook de la station Hayba fm, l’ancien directeur des impôts d’Anjouan et actuel ministre de l’éducation nationale aurait doublé certaines factures aux impôts:

L’Héritage de M. Djaanfar Salim Allaoui à la Direction Générale des Impôts à Anjouan :

Double facturation, Disparition de 19 millions de taxes payées par la société Inter Iles Air, voyages au nom des services fiscaux pour ses amis politiques et les proches.

Le Directeur d’Inter Iles Air, M. Seffoudine Inzoudine, a donné au ministre de l’éducation M. Djaanfar Salim Alloui, qui est par ailleurs un cousin, l’ultimatum suivant : vous me réglez 2/3, au plus tard le 28/12, du montant de 10 millions de billets d’avions que vous commandiez personnellement en tant que directeur régional des impôts d’Anjouan ou je porte plainte.

Un ami commun s’était proposé comme médiateur, l’actuel ministre paraissait disposé à épurer la dette en plusieurs versements. Quand M. Inzoudine exigea un paiment de 2/3 du montant pour ne pas porter plainte, le ministre déclara à Fundi Kassoiyi par qui le directeur d’Inter Iles Air avait transmis sa proposition, qu’à ces conditions, il ne paierait pas , et que de toute façon, il n’avait rien signé.

Ce n’est que la deuxième affaire entre les anciens amis.

La première est une affaire d’état, connue très officiellement du ministre des finances et des services des impôts d’Anjouan.

Formellement Inter Iles Air doit 19 millions à d’impôts et taxes à Anjouan. M. Inzoudine est tombé des nues, le jour où se rendant aux services fiscaux à Mutsamudu, après la nomination de M. Djaanfar Salim Allaoui comme ministre de l’éducation, on lui apprend qu’il est redevable d’impôts et taxes impayés.

Heureusement pour lui tous les paiements ont été effectués par chèques libellés au nom de la direction des impôts. Ces chèques étaient souvent remis personnellement au directeur des impôts.

Il y a eu une double comptabilité. Aux impôts on notait les versements en argent liquide de commerçants et autres petits contribuables. Quand le total atteignait l’équivalent d’un chèque d’Inter Iles Air, le chèque était versé à la banque pour couvrir les versement en liquide. Inter Iles Air recevait un reçu pour le chèque, mais le paiement n’apparait pas dans la comptabilité.

M. Inzoudine a demandé à rencontrer le ministre des finances à ce sujet. M. Souef l’a reçu.

A Mutsamudu les familles et amis des 2 protagonistes sont effarés. Tout le monde sait que pendant sa traversée du désert, l’actuel ministre de l’éducation touchait du Directeur d’Inter Iles Air, 300000 KMF par mois au titre de manager de l’équipe Ngazi Sports de Mirontsi, que sponsorise Inter Iles Air.

Les 10 millions de dettes dues à Inter Iles Air

La Direction des Impôts sous M. Djaanfar Salim Allaoui, avait un compte pour ses voyages auprès de la compagnie aérienne. Le différent a éclaté quand le Directeur régional a été nommé ministre. Il était à Ngazidja et voulait emmener une délégation de 6 personnes amies à Ndzuwani. Au vu des sommes dues, les agents ont prévenu M. Inzoudine qui n’a donné le feu vert que pour Sarko, malgré l’insistance de ce dernier.

Les vérifications ont révélé que beaucoup de voyageurs sous le compte de la direction générale des impôts, étaient en fait des amis de l’ancien directeur régional et actuel ministre, des amis politiques et des membres de la famille.

Reste à savoir la réaction du gouvernement, pour qui Sarkozy est un pion important à Anjouan, un homme qui ose, même si certains disent qu’en 2016, le Président Azali à qui on l’avait proposé comme vice-président, s’en est méfié et a préféré M. Moustadroine, actuel président de l’Assemblée.

Photo : Les Amis du Leader Salim Allaoui” HaYba FM