Trois mois après leur demi-finale mémorable en Coupe du monde, l’équipe marocaine a savouré une victoire de prestige face au Brésil lors d’un match enflammé à Tanger ce samedi soir. Abdelhamid Sabiri, auteur du but décisif, a été félicité par Yahya Attiat-Allah.

Les Lions de l’Atlas pouvaient-ils espérer des retrouvailles plus émouvantes ou un scénario plus enchanteur ? Quel plus beau cadeau offrir à leur peuple passionné ? Faisant suite à une performance historique en Coupe du monde qui les a propulsés en demi-finale, les Marocains ont continué de surfer sur la vague de succès, soutenus par un public toujours aussi fervent.

En effet, l’amour, l’enthousiasme et la passion de leurs supporters ne faiblissent pas et les joueurs du Maroc se sont nourris de cette énergie pour remporter une victoire mémorable face à la Seleção brésilienne. La rencontre a été marquée par une ambiance électrique qui restera gravée dans les mémoires des fans des Lions de l’Atlas.