Le marché Volo Volo en route vers une réhabilitation grâce à des experts émiratis

Le marché de Volo Volo, l’un des symboles historiques et économiques de Moroni, traverse une période cruciale de son histoire. Considéré comme l’un des plus importants pôles commerciaux des Comores, ce marché, très fréquenté par la population, a récemment été déclaré en état de danger par la mairie de la capitale. En réponse à cette situation alarmante, une mission d’experts émiratis a été dépêchée, le mardi 24 septembre, dans le cadre d’une collaboration entre le gouvernement comorien et la commune de Moroni, afin d’effectuer un relevé topographique préalable aux travaux de réhabilitation.

Le marché, construit il y a des décennies, montre aujourd’hui des signes évidents de vétusté. Selon les agents de la mairie, une inspection a révélé des anomalies particulièrement préoccupantes au niveau des toitures et des digues de l’édifice. Face à cette situation, la commune a jugé nécessaire d’agir rapidement pour garantir la sécurité des marchands et des clients.

« Après avoir constaté cette anomalie au niveau des toitures du marché et l’urgence qu’il en résulte, nous avons sollicité l’aide du gouvernement, qui a immédiatement pris conscience de la gravité du problème. C’est ainsi que cette mission a été organisée avec nos partenaires des Émirats Arabes Unis », a expliqué Nadjim Kalfane, chargé de communication de la mairie de Moroni.

Pour permettre aux experts de mener à bien leur mission, les commerçants ont été contraints de suspendre leurs activités pendant une journée entière. Cette interruption a permis aux ingénieurs de procéder à des relevés topographiques et à une première évaluation des travaux à entreprendre. Après cette étape cruciale, les experts émiratis se sont retirés pour analyser les données recueillies et étudier la faisabilité de la réhabilitation. Ils devraient revenir dans les prochains mois pour lancer les travaux nécessaires.

« Nous attendons le rapport des experts d’ici trois mois. À partir de là, nous pourrons établir une date précise pour le début des travaux que nous communiquerons bien évidemment à la population », a précisé M. Kalfane.

Cette initiative s’inscrit dans une série de mesures visant à moderniser les infrastructures de Moroni, sous l’impulsion de son maire, Abdoulfatah Saïd. La réhabilitation du marché de Volo Volo vise non seulement à renforcer la sécurité, mais aussi à offrir des conditions de travail optimales aux commerçants. L’objectif est de créer un environnement moderne, adapté aux besoins de ce centre névralgique de l’économie locale.

Le projet de réhabilitation témoigne de la volonté des autorités comoriennes de répondre aux attentes de la population, en améliorant le cadre de vie des habitants de la capitale. Ce partenariat entre le gouvernement et la commune de Moroni constitue une preuve concrète de leur engagement à œuvrer pour le bien-être de la population.



