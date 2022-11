Le lissage des cheveux entraînerait un risque de cancer de l’utérus

On savait déjà que le lissage permanent proposé dans les salons de coiffure, très à la mode qu’il soit brésilien, japonais ou coréen, était mauvais à terme pour la qualité des cheveux. Mais il est beaucoup plus nocif qu’on ne le croit.

Une vaste étude médicale américaine, publiée dans « Journal of the National Cancer » et relayée par le quotidien « Le mauricien », révèle que les produits chimiques employés pour défriser et lisser les cheveux crépus peuvent provoquer des cancers de l’utérus, en cas d’usage fréquent.

Les chercheurs ont suivi plus de 33 000 femmes pendant 11 ans, et ont conclu que le risque de cancer augmentait de 80% chez les femmes qui se font souvent défriser et lisser la chevelure. Attention à bien comprendre cette statistique : cela ne veut pas dire que 80% des femmes qui se font lisser les cheveux développent un cancer, mais elles augmentent ce risque de 80%. L’utérus est pourtant loin de la tête, mais c’est la circulation sanguine qui transporte les composants chimiques nocifs.

Lire la suite sur https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/le-lissage-des-cheveux-entrainerait-un-risque-de-cancer-de-l-uterus-1340696.html