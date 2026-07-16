14 juillet : l’ambassadeur de France surprend en prononçant une partie de son discours en comorien

Un geste inédit qui n’est pas passé inaperçu. À l’occasion de la traditionnelle réception du 14 juillet, organisée à l’hôtel Le Retaj, à Moroni, l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores, Étienne Chapon, a choisi de prononcer une partie de son discours en langue comorienne.
Durant environ une minute, le diplomate français s’est adressé aux invités en comorien, suscitant de nombreuses réactions positives. Les images, filmées et diffusées par le journaliste Oubeid Mchangama, ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, où elles ont été largement commentées et saluées par les internautes comoriens.
Dans son intervention, Étienne Chapon a notamment commencé par remercier les Comoriens pour leur accueil et pour l’honneur accordé à la France à l’occasion de cette cérémonie. Une prise de parole symbolique devant plusieurs personnalités politiques, administratives et militaires, parmi lesquelles le secrétaire général du gouvernement, le responsable chargé de la Défense, de nombreux hauts gradés, des journalistes ainsi que plusieurs citoyens comoriens.
Au-delà des mots prononcés, ce geste constitue un symbole fort de respect, de proximité et de considération envers le peuple comorien. Parler la langue du pays dans lequel on exerce ses fonctions diplomatiques, c’est aussi reconnaître son identité, sa culture et son histoire.
Dans un contexte où les relations entre la France et les Comores restent parfois marquées par des sujets sensibles, cette initiative rappelle que le dialogue, l’écoute et le respect mutuel demeurent les meilleurs moyens de rapprocher les peuples.
IBM
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