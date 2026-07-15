Wolverhampton frappe fort sur le marché des transferts en s’attachant les services de Rafiki Saïd. Relégués en Championship après une saison difficile en Premier League, les Wolves veulent reconstruire rapidement une équipe capable de retrouver l’élite anglaise. L’ailier gauche international comorien arrive du Standard de Liège dans le cadre d’un transfert estimé à 10 millions d’euros. (Wolverhampton Wanderers FC)
Âgé de 26 ans, Rafiki Saïd s’est engagé pour trois saisons, avec une année supplémentaire en option. Il est ainsi lié au club anglais jusqu’en juin 2029 au minimum. La saison dernière, le Comorien a disputé 38 rencontres avec le Standard, inscrivant huit buts et délivrant cinq passes décisives.
Ce transfert représente une étape majeure pour le football comorien. Avec une opération pouvant atteindre 10 millions d’euros, Rafiki Saïd devient le joueur comorien le plus cher de l’histoire. Une consécration pour celui qui poursuit une progression remarquable après ses passages à Brest, Nîmes, Troyes et au Standard de Liège.
Son arrivée en Angleterre sera également suivie avec attention par les supporters des Cœlacanthes. Dans un championnat réputé intense et exigeant, Rafiki Saïd aura l’occasion de confirmer son talent et de porter encore plus haut les couleurs des Comores sur la scène du football européen.
Missubah Saïd
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