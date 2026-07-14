Azali Assoumani et Huang Zheng réaffirment la solidité des relations sino-comoriennes

Rencontre entre le Président S.E.M. Azali Assoumani et l’Ambassadeur S.E.M. Huang Zheng
Le 8 juillet, le Président comorien S.E.M. Azali Assoumani a rencontré l’Ambassadeur S.E.M. Huang Zheng. Les deux parties ont échangé des points de vue sur le développement approfondi des relations bilatérales et d’autres sujets. Le Gouverneur de la Banque centrale des Comores, le Conseiller diplomatique du Président, le Président du Comité d’organisation des Jeux des îles de l’océan Indien, ainsi que la Conseillère de l’Ambassade de Chine, Mme Xia Yin, étaient présents.
Le Président a adressé ses chaleureuses félicitations à l’occasion du 105e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois et a réaffirmé l’adhésion ferme des Comores au principe d’une seule Chine. Il a souligné que les Comores sont disposées à renforcer la coopération avec la Chine dans divers domaines et à approfondir l’amitié sino-comorienne.
L’Ambassadeur a présenté l’esprit du discours important de S.E.M. Xi Jinping, Secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, lors de la célébration du 105e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois et a adressé ses chaleureuses félicitations à l’occasion du 51e anniversaire de l’indépendance des Comores. Il a indiqué que la partie chinoise œuvrera avec la partie comorienne pour mettre en œuvre les consensus importants des deux Chefs d’État, promouvoir la coopération dans tous les domaines et perpétuer l’amitié transcendant les mers et les montagnes dans la construction d’une communauté d’avenir partagé sino-comorienne.
IBM
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