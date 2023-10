Le gouverneur de l’île d’Anjouan ne sera pas candidat en 2024.

Anis Shamssidine ,le gouverneur de l’île d’Anjouan aux Comores, a récemment annoncé qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat lors des élections du 14 janvier prochain. Cette déclaration solennelle a été faite en présence d’une assemblée composée de hauts responsables et de citoyens de l’île. Depuis son élection en 2010, le gouverneur a insisté sur son engagement indéfectible envers les lois et les devoirs de sa fonction. « J’ai toujours respecté les responsabilités qui m’ont été confiées et les lois en vigueur dans ce pays », a-t-il déclaré.

Au cours de son mandat, Anis a fait face à de nombreux défis, notamment en matière de sécurité et de stabilité. Malgré cela, il a affirmé avoir toujours œuvré pour le bien-être de l’île et de ses habitants. « Nous avons constamment lutté pour la sécurité, la paix et la stabilité », a-t-il ajouté.

La décision de ne pas se présenter à un nouveau mandat n’a pas été prise à la légère. Le gouverneur a indiqué avoir consulté de nombreuses personnes proches de lui avant de prendre cette décision cruciale. Bien qu’il n’ait pas précisé s’il soutiendrait un candidat en particulier, son annonce ouvre la voie à de nouvelles dynamiques politiques sur l’île.

Ainsi, le paysage politique d’Anjouan s’apprête à connaître de profonds changements, et l’annonce du gouverneur marque un tournant significatif dans cette évolution.

ANTUF Chaharane