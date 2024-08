Le Dr Rafsandjani se lance dans la politique et se dit prêt à mourir pour une cause qui le dépasse.

Le Docteur Rafsandjani, éminent docteur en droit et figure incontournable dans le débat public comorien, a décidé de franchir un cap décisif dans son engagement pour la cause de la légalité et du respect des droits aux Comores. Connu pour ses interventions régulières sur l’actualité politique du pays, dénonçant souvent le non-respect des lois et des principes juridiques, il vient de fonder un nouveau parti politique, Ushé, aux côtés d’un groupe de jeunes militants.

Lors d’une conférence de presse tenue ce 29 août 2024, Rafsandjani a officiellement annoncé la création de ce parti, dont le nom, Ushé, signifie en français « Le soleil s’est levé ». Ce nom n’est pas anodin puisqu’il fait écho à une association antérieure, Ngo Shao, qui signifie « Le soleil est en train de se lever ». Cette association s’était longtemps battue pour les droits des jeunes et la sensibilisation civique aux Comores.

Parmi les fondateurs d’Ushé, on retrouve des figures bien connues de la scène associative comorienne, notamment des anciens membres de Ngo Shao. L’un des membres les plus médiatisés lors de cette annonce, en dehors de Rafsandjani, est un religieux connu sous le nom de Bahaou. Ushé semble donc s’inscrire dans la continuité de Ngo Shao, tout en affirmant une volonté claire de politisation et d’engagement direct dans le paysage électoral du pays.

Rafsandjani, bien qu’il affirme que le parti ne lui appartient pas, en est sans conteste le leader naturel. Son engagement pour la légalité et la transparence l’a placé au cœur de la crédibilité du mouvement. Il a ainsi déclaré être prêt à sacrifier sa vie pour une cause qu’il juge bien plus grande que lui-même : celle de l’État de droit et du respect des principes démocratiques. Après des années de sensibilisation et de pédagogie à travers des écrits et des interventions publiques, dont un ouvrage sur la constitution comorienne, Rafsandjani estime qu’il est temps de passer à une nouvelle étape : celle de l’engagement politique actif.

L’objectif pour le parti Ushé est maintenant de se structurer davantage, avec un congrès prévu et la mise en place de cellules régionales à travers les Comores. Bien que conscient des obstacles potentiels, notamment la possibilité que le régime en place refuse de légaliser le parti, Rafsandjani ne semble pas découragé. Il souligne que sa priorité est de communiquer directement avec le peuple comorien, au-delà des manœuvres administratives du gouvernement.

Bahaou, l’un des membres influents du parti, a évoqué la possibilité pour Ushé de participer aux prochaines élections législatives. Ce jeune parti semble déterminé à suivre toutes les voies légales pour obtenir sa reconnaissance officielle, même si ses dirigeants restent sceptiques quant à l’issue de cette démarche sous le régime actuel. Pour Rafsandjani et ses alliés, l’important est de s’engager pleinement dans la lutte pour un changement profond et durable dans leur pays.

ANTUF Chaharane