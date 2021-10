Le détenu serait atteint de la maladie de gale

Dans une vidéo, un homme affirme avoir subi des « tortures » à la brigade de Ntsaweni. En attendant l’enquête de la gendarmerie, le service pénitencier de Moroni assure que le détenu n’avait aucune trace le jour de son arrivée à la prison. Toutefois, il annonce qu’il souffre de la maladie de la gale qui sévit actuellement à la prison.

Un homme d’une cinquante d’années dénonce un mauvais traitement à la brigade de Ntsaweni au nord de Ngazidja. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux mercredi 13 octobre dernier, il affirme avoir subi des sévices corporels. Soupçonné d’avoir volé un bœuf, le quinquagénaire aurait connu quinze jours d’enfer en prison. « J’étais accusé d’avoir volé un bœuf et pourtant le bœuf en question a été vendu par le propriétaire. On me l’avait juste confié, c’est tout. Après interrogatoires, j’étais fouetté. Disons qu’on voulait m’obliger à admettre le délit », confie-t-l. En tout cas, les images parlent d’elles-mêmes. L’on aperçoit sur ces images, des stigmates sur son corps et ses deux mains complètement enflées.

Selon toujours lui, il aurait suffi de peu pour qu’il passe de l’autre côté. « J’étais ensuite ramené à Hahaya puis au parquet et ensuite jeté en prison. Durant les quinze jours j’étais mal au point. C’est par là que j’ai appelé un agent de la sécurité qui a fait des photos pour envoyer à ma famille. J’étais libéré mardi et là je poursuis mon traitement à l’hôpital suite aux tortures que j’ai subies en milieu carcéral », précise-t-il.

Quelques heures plus tard après la publication de la vidéo, la gendarmerie a saisi l’affaire et ouvert une enquête, surtout que le mois dernier, les forces de l’ordre ont été sensibilisées par la Commission des droits de l’homme sur les formes de torture et le respect de droits humains. Selon une source policière, après enquête de la gendarmerie, ils ont découvert que ce n’est qu’une histoire montée de toute pièce. Il s’agit plutôt d’une maladie de la peau. Et dans cette histoire, l’avocate du détenu ainsi que le cameram ont été arrêtés et déféré au parquet samedi 16 octobre dernier afin de tirer au clair cette histoire.

Joint par nos soins, le directeur du service pénitencier de Moroni Soilihi Ali Saïd fait savoir que le détenu était en bonne santé le jour de son incarcération. « Nous avons des procédures claires. Nous examinions le détenu avant de le placer en prison. L’homme en question était en parfaite santé le jour de son arrivée, il n’avait aucune trace. En ce moment, les détenus sont en traitement de gale, une maladie parasitaire de la peau très contagieuse qui provoque des démangeaisons intenses. Quelques jours plus tard, il a été contaminé mais il a reçu le traitement comme les autres», rassure-t-il.

Andjouza Abouheir / LGDC