Le corps sans vie a été découvert ce vendredi sur la route de Chomoni et Chamro dans la région de Wachili. Selon les premières informations, il s’agit d’un jeune appelé Abdou kirouda.



Le corps a été retrouvé à côté d’une moto, aucune information n’a été divulguée sur les causes du décès. Accident ou meurtre, les forces de l’ordre n’ont rien dit pour le moment.

