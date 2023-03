Le Comité de Pilotage du Projet d’Assurance Maladie Généralisée Programme les Activités de 2023

La troisième réunion du comité de pilotage du projet d’appui à la mise en place et à l’opérationnalisation de l’assurance maladie généralisée s’est tenue en fin de semaine dernière. Cette rencontre a réuni les ministères de la santé, de l’intérieur, de l’emploi, des finances, ainsi que l’ambassade de France et la CNSPS. L’objectif principal était de valider la programmation des activités prévues pour l’année 2023, notamment dans le cadre du lancement du test pilote des prestations de l’assurance maladie.

Ce projet a pour but de maintenir ou d’élargir l’accès aux services de santé essentiels, de protéger financièrement les personnes et de promouvoir la couverture sanitaire universelle. La troisième réunion du comité de pilotage s’est principalement concentrée sur les activités qui seront lancées en 2023. Le ministre de l’emploi a souligné que la CNSPS aura besoin de moyens de transport dans ses trois directions pour mener à bien tout le travail de terrain qui l’attend.

Le ministre a également évoqué l’idée de lancer une phase de test sur des zones géographiques avant la généralisation de la prise en charge des soins à l’ensemble de la population. Cette phase de test permettra de repérer les éventuelles lacunes et de prendre en compte les améliorations nécessaires pour assurer un démarrage effectif de l’assurance maladie généralisée. Le ministre a également rappelé que la tutelle du programme de l’assurance maladie généralisée revient au ministère du Travail.

Dans ce contexte, le ministre de l’emploi a insisté sur le principe de solidarité et d’équité, qui impose un système de pourcentage pour fixer la part de cotisation de chacun des assurés. Il a donc proposé de prélever 2% des ressources mensuelles, de manière à ce que le premier assuré ait l’obligation de payer 4 000 francs et le second 1 000 francs. Selon lui, les cotisations devraient être proportionnelles aux ressources des assurés pour être conformes à la loi.

En somme, cette troisième réunion du comité de pilotage du projet d’appui à la mise en place et à l’opérationnalisation de l’assurance maladie généralisée a permis de faire le point sur les activités à venir en 2023 et de poser les bases pour un lancement effectif de ce système d’assurance maladie généralisée, qui représente un enjeu majeur pour la protection sociale des citoyens.