Les Comores ont célébré, ce lundi 6 juillet, le 51ᵉ anniversaire de leur indépendance lors d’une cérémonie solennelle organisée sur la place de l’Indépendance à Moroni. Devant le président Azali Assoumani, les autorités nationales, des délégations civiles et militaires venues de Tanzanie et de Madagascar ainsi que le corps diplomatique, les festivités ont alterné défilés militaires, prestations culturelles et démonstrations des forces de défense.
Dès les premières heures de la matinée, une foule nombreuse a pris place autour de la place de l’Indépendance. Après la revue des troupes par le chef de l’État, les séquences protocolaires se sont succédé dans une organisation saluée par de nombreux participants. La prestation de l’armée tanzanienne, qui a formé les initiales des quatre îles de l’archipel, ainsi que la démonstration de la Technique d’intervention opérationnelle rapprochée (TIOR), ont constitué les temps forts d’une cérémonie jugée maîtrisée et plus fluide que lors des éditions précédentes.
Si la fête nationale a offert une image d’unité et de discipline, elle rappelle aussi le contraste entre le cérémonial et la réalité quotidienne de nombreux Comoriens. Cinquante-et-un ans après l’indépendance, le pays continue de faire face à des défis structurels majeurs. Le chômage des jeunes demeure élevé, tandis que les filières de formation professionnelle restent insuffisamment développées pour répondre aux besoins du marché du travail.
Les infrastructures publiques illustrent également ce retard. L’aéroport international de Moroni peine à suivre les standards observés dans de nombreux pays africains, limitant les ambitions du secteur touristique et du transport aérien. Les établissements scolaires publics souffrent, eux aussi, d’un manque d’investissements, avec des bâtiments parfois dégradés et des conditions d’apprentissage qui restent difficiles.
Dans son discours, le président Azali Assoumani a appelé les Comoriens à regarder vers l’avenir. Pourtant, après plus d’un demi-siècle d’indépendance, la principale attente de la population ne réside plus uniquement dans les célébrations, mais dans des réformes concrètes capables de créer des emplois, moderniser les infrastructures, renforcer l’éducation et offrir de véritables perspectives à une jeunesse qui continue, faute d’opportunités, de regarder vers l’étranger.
IBM
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