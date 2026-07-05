Reprise des vols directs entre Moroni et Antananarivo dès ce mois de juillet : une liaison attendue depuis trois ans

Après trois années d’interruption, les liaisons aériennes directes entre les Comores et Madagascar s’apprêtent à reprendre. Une annonce qui suscite un réel soulagement chez les voyageurs, les familles et les opérateurs économiques des deux pays, longtemps pénalisés par la suspension de cette desserte stratégique.
Lors de son intervention devant les députés de l’Assemblée nationale malgache, le vendredi 3 juillet, le ministre des Transports et de la Météorologie, Herizo Ramanambola Andrianavalona, a confirmé que la réouverture des vols directs entre Antananarivo et Moroni est prévue au cours de ce mois de juillet. Une décision très attendue depuis la suspension officielle de cette liaison en juillet 2022.
Depuis cette date, les voyageurs comoriens souhaitant rejoindre Madagascar devaient emprunter des itinéraires plus longs et plus coûteux, avec des escales à Nairobi, au Kenya, ou à Addis-Abeba, en Éthiopie.
IBM
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