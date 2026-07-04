Bébé abandonné dans des toilettes : le père présumé introuvable, quatre proches mis en examen

Le drame continue de secouer le village de Ntsoralé Ya Dimani. Une semaine après la découverte d’un nouveau-né abandonné dans une fosse de toilettes, le parquet de Moroni a accéléré les investigations en ouvrant une information judiciaire. Selon nos informations, au moins quatre personnes, présentées comme des proches du père présumé, ont été mises en examen. Quant à ce dernier, il demeure introuvable.

Les faits remontent au vendredi 26 juin, aux alentours de 14 heures. Dans une maison en construction, appartenant à des Comoriens établis en France, un membre de la famille de passage a remarqué un objet suspect au niveau des toilettes. En s’approchant, il a donné l’alerte. Les policiers municipaux, rapidement arrivés sur place, ont d’abord cru découvrir des vêtements ensanglantés abandonnés après un avortement. En éclairant l’intérieur de la fosse à l’aide d’une lampe torche, ils ont finalement constaté la présence d’un nourrisson encore en vie.

Les habitants se sont alors mobilisés pour démolir une partie du mur afin de permettre aux secours d’extraire le bébé. Transporté d’abord au centre de santé de GTE à Kwambani, puis à l’hôpital El-Maarouf, le nouveau-né n’a malheureusement pas survécu malgré les soins prodigués par les équipes médicales.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent que la grossesse avait été soigneusement dissimulée. La mère présumée, une femme mariée dont l’époux réside en France, est toujours hospitalisée à El-Maarouf après avoir souffert de complications médicales ayant conduit à la découverte de l’affaire.

Les investigations ont également permis de retracer les déplacements de plusieurs personnes dans la nuit précédant la découverte. Selon une source locale, un chauffeur a reconnu avoir conduit des passagers vers les urgences de l’hôpital, fournissant aux enquêteurs des informations déterminantes. Les enquêteurs cherchent désormais à établir le rôle exact de chaque suspect et à déterminer les circonstances qui ont conduit à l’abandon du nourrisson. Les motivations de cet acte restent, à ce stade, inconnues.

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