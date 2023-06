Le célèbre journaliste des Comores, Oubeid Mchagama, hospitalisé à Marseille

Oubeid Mchagama, le journaliste vedette de Fcbk fm et directeur de Rcm13 aux Comores, a été admis à l’hôpital européen de Marseille pour des raisons encore inconnues. Actuellement sous sérum, sa condition de santé reste confidentielle. Dans la vidéo ci dessous ⬇️ Oubeid

L’annonce de l’hospitalisation de Mchagama a suscité des inquiétudes parmi ses collègues et ses nombreux auditeurs qui l’ont soutenu tout au long de sa carrière dans le monde du journalisme. Bien que les raisons spécifiques de son hospitalisation n’aient pas été révélées, les messages de soutien et de rétablissement rapide affluent des quatre coins des Comores et au-delà.

Oubeid Mchagama est connu pour son engagement sans faille à rapporter les nouvelles de manière impartiale et transparente. De plus, en tant que directeur de Rcm13, une station de radio réputée aux Comores, il a façonné le paysage médiatique en promouvant des débats publics et en offrant une tribune aux voix diverses.

Sa présence énergique et son professionnalisme ont valu à Mchagama une solide réputation en tant que journaliste respecté et aimé. Les auditeurs apprécient son analyse perspicace, sa capacité à poser des questions percutantes et son dévouement à mettre en lumière des problèmes souvent négligés.

En attendant de recevoir des informations plus détaillées sur l’état de santé de Mchagama, nous espérons sincèrement qu’il se rétablira rapidement.

Les messages de soutien continuent d’affluer sur les réseaux sociaux.

Mohamed Youssouf