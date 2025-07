Le 20 novembre 1989, il revendique Mayotte. Le 26, il est assassiné. Coïncidence ou cause à effet ?

Une lettre retrouvée relance les spéculations sur les véritables raisons de l’assassinat du président comorien Ahmed Abdallah Abderrahmane en novembre 1989. Ce document confidentiel, adressé au Secrétaire général de l’ONU et évoquant le contentieux sur Mayotte, éclaire d’un jour nouveau le contexte politique de sa mort.

Moroni, 20 novembre 1989. Le président comorien Ahmed Abdallah Abderrahmane signe une lettre officielle adressée à Javier Pérez de Cuéllar, Secrétaire général des Nations unies. Dans ce document, aujourd’hui retrouvé et authentifié, le chef de l’État comorien exprime avec gravité sa volonté d’accélérer le processus de restitution de l’île de Mayotte à l’Union des Comores. Cette île, administrée par la France depuis la décolonisation, reste un point de discorde majeur entre les deux pays.

Le président y insiste sur la modération et la volonté de dialogue du gouvernement comorien, tout en soulignant les blocages persistants côté français. Il évoque même l’envoi d’un message personnel à François Mitterrand par l’intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Said Kafe. Objectif : trouver une solution honorable à ce litige territorial, dans le cadre du droit international.

Quelques jours après l’envoi de cette lettre, Ahmed Abdallah est assassiné dans des circonstances encore floues, lors d’un coup d’État mené par le célèbre mercenaire français Bob Denard, qui avait déjà été mêlé aux affaires comoriennes dans les décennies précédentes. Cette coïncidence temporelle interroge : le président comorien aurait-il été éliminé pour avoir défié les intérêts français dans la région ?

Une coïncidence troublante

Le contenu de la lettre, désormais public, montre un chef d’État déterminé à clore le différend sur Mayotte, question sensible pour la diplomatie française. En demandant la restitution de l’île « à son ensemble géographique, ethnique, social et culturel », Ahmed Abdallah remettait en cause un statu quo que la France semblait vouloir préserver à tout prix.

Le fait que cette lettre ait été envoyée à l’ONU et accompagnée d’un message au président Mitterrand témoigne d’un engagement diplomatique de haut niveau, susceptible d’attirer des pressions. Or, à peine quelques jours plus tard, la tentative de reprise en main du pouvoir par Bob Denard, prétendument missionné pour protéger le président, se termine en tragédie : Ahmed Abdallah est abattu dans son bureau.

Une affaire classée… mais jamais élucidée

Si Bob Denard a été jugé des années plus tard pour ses rôles successifs dans les coups d’État comoriens, la mort d’Ahmed Abdallah n’a jamais donné lieu à une enquête internationale indépendante. Aucun lien officiel n’a été établi entre sa mort et les revendications sur Mayotte.

Mais la découverte de cette lettre vient raviver les soupçons. Elle laisse entrevoir la possibilité d’un assassinat politique orchestré en réponse à une volonté jugée trop affirmée de faire avancer un dossier sensible. Certains y voient un exemple brutal de la manière dont les intérêts géopolitiques peuvent se heurter aux aspirations souveraines d’un petit État insulaire.

Ce document soulève une question centrale : Ahmed Abdallah a-t-il payé de sa vie son obstination à réclamer Mayotte ? Si les preuves d’un lien direct manquent encore, l’enchaînement des faits, et la teneur du message adressé à Mitterrand, imposent de rouvrir le dossier. Une vérité dérangeante, peut-être trop longtemps étouffée.

Said Hassan Oumouri