Layal el-Kader Ben Mohamed : Un entrepreneur dédié à l’autosuffisance alimentaire et l’entrepreneuriat aux Comores.

S’attaquant à l’énorme défi de l’autosuffisance alimentaire, Layal el-Kader Ben Mohamed, un natif de Ntsoudjini et doctorant en Intelligence économique, s’efforce de faire une différence significative dans son pays, les Comores. Il a choisi de contribuer à cet objectif crucial par le biais de son entreprise, Maesha Ferme Agricole.

Maesha, se concentrant sur l’élevage de volailles et l’agro-business, travaille également sur la production de semences et la transformation des produits agricoles. Cependant, l’engagement de Layal ne s’arrête pas là. En plus de diriger son entreprise agricole, il supervise également la plateforme FARTHINK MAESHA CONSULTING.

Cette initiative offre un soutien essentiel aux jeunes comoriens en herbe en offrant des services tels que la formation, l’élaboration de plans d’affaires et le coaching. Layal est ainsi un exemple inspirant pour la jeunesse comorienne, non seulement en réalisant ses propres ambitions, mais aussi en aidant les autres à faire de même.

Pour le joindre, veuillez contacter +269 440 30 43.

