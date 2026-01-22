L’Assemblée nationale scelle une alliance stratégique avec l’ASBU

À Moroni, l’information parlementaire veut changer de dimension. Reçu hier à l’Assemblée de l’Union des Comores, le Directeur général de l’Arab States Broadcasting Union (ASBU), Abdelrahim Suleiman Ahmed Elkheir, a échangé avec les autorités comoriennes autour d’un objectif clair : renforcer la diffusion des travaux parlementaires et consolider la coopération médiatique au service de la démocratie.
Cette visite de courtoisie s’est déroulée sous la présidence par intérim de Mohamed Ahamed Zoubeiri, en présence du Directeur général de l’Office de Radio et Télévision des Comores (ORTC), Hablani Assoumani. Les discussions ont porté sur la mise en place d’une collaboration renforcée entre l’ASBU et l’Assemblée, afin d’assurer une couverture plus large et plus régulière des grands rendez-vous législatifs, aussi bien sur le territoire national qu’à l’international.
Les échanges ont également mis l’accent sur le rapprochement entre l’ORTC et le Parlement, une coopération jugée essentielle pour garantir une information institutionnelle crédible, accessible et continue. L’enjeu est clair : rapprocher les citoyens de leurs institutions et renforcer la transparence de l’action publique.
À l’issue de l’audience, les deux parties ont affiché une volonté commune de consolider leur partenariat. Une étape de plus vers une gouvernance démocratique appuyée par des médias publics forts et engagés.
