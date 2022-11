L’Arabie Saoudite crée la première surprise de ce mondial

L’Arabie saoudite crée le premier exploit de ce mondial qatari en batant l’Argentine de Lionel Messi (2-1), avec des buts de l’attaquant d’Al-Hilal Saleh Al Shehri (48e) et du milieu de terrain d’Al-Hilal Salem Al Dawsari (53e) d’un côté, contre une réalisation de l’attaquant du PSG Lionel Messi sur penalty (10e) de l’autre. Les hommes de Scaloni ont vu leurs séries de 36 matchs sans défaite s’arrêter a un match d’égaler le record de 37 matchs sans défaite de l’Italie.

En attendant la deuxième rencontre ce soir du groupe C entre le Mexique et la Pologne , les Saoudiens prennent les commandes et les Argentins ferment la marche.

Please follow and like us: