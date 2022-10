L’ancien Directeur de l’Ortc vient d’obtenir un diplôme en administration publique

Après quatorze mois de formation à l’Ecole Nationale d’administration (L’ENA) devenue depuis janvier 2022, Institut National Du Service Public ( INSP), l’ancien Ministre de l’éducation Nationale et Directeur de l’Ortc Mahamoud SALIM HAFI ainsi que d’autres camarades de 24 Nationalités différentes ont reçu leurs » Diplôme International d’administration publique » dans une cérémonie marquant la fin de leur scolarité ce Mercredi 19 octobre 2022 à l’amphithéâtre Michel DEBRÉ du site de l’INSP à Strasbourg.

À titre de rappel, Aziz M’shangama ancien conseiller en communication du président Azali et Mahamoud SALIM Hafi ont participé à cette formation dans cette grande École. Cette dernière est connue pour sa qualité de formation en préparant les cadres de la Haute fonction publique française.

Please follow and like us: