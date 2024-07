Lancement des inscriptions pour le Hej 2025 : Une course contre la montre

Vendredi dernier, lors d’une rencontre avec la presse à la présidence, Abdoulfatah Said Mohamed, directeur général de l’Agence nationale du Hej et Oumra, a annoncé l’ouverture des inscriptions pour l’édition 2025 à partir de ce mardi 9 juillet 2024. Une nouvelle attendue avec impatience par de nombreux fidèles.

D’ores et déjà, 350 personnes figurent sur la liste de l’Agence nationale du Hej et Oumra. Selon Abdoulfatah Said Mohamed, ces individus sont ceux qui attendaient le quota pour l’édition de l’année dernière, où malheureusement, l’Arabie Saoudite n’avait accordé que 850 pèlerins.

« Ces personnes figurent officiellement sur la liste de notre agence. Cela signifie que les places sont limitées pour cette année. Ceux qui souhaitent accomplir le hej cette année doivent venir s’inscrire rapidement pour ne pas être en retard », a-t-il expliqué, soulignant l’urgence de la situation.

Contrairement aux années précédentes, le directeur général a rappelé la fermeture probable des inscriptions à la fin du mois de juillet. « Le premier arrivé, le premier servi. Une fois la liste atteinte le nombre accordé, nous serons obligés de mettre fin aux inscriptions pour l’édition de 2025 », a-t-il affirmé.

Pour les inscriptions, l’agence nationale du Hej et Oumra exige un passeport ou une carte d’identité comorienne en cours de validité et une caution de 3000 euros en attendant la fixation du package définitif. Abdoulfatah Said Mohamed a précisé que ceux qui se trouvent à l’étranger peuvent envoyer leurs documents à l’agence nationale ou choisir une agence locale pour procéder à leur inscription.



IBM