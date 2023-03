L’Ambassadeur de la France aux Comores a adressé un message chaleureux à la communauté comorienne à l’occasion du mois sacré du ramadan.

Le message de l’Ambassadeur de la France aux Comores est un exemple de l’importance de la coopération et du respect mutuel entre les cultures et les religions. En souhaitant un bon ramadan aux Comoriens, il a montré sa compréhension et son respect pour les traditions religieuses et culturelles locales.