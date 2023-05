Les tensions récentes entre les Comores et la France, liées à l’opération « Wuambushu », visant à expulser de supposés migrants comoriens de Mayotte, ont été largement couvertes par les médias. Cette situation a déclenché une vague de commentaires déplacés à l’égard des Comoriens, notamment de la part de personnalités politiques françaises comme Nicholas Dupont Aignan.

Aignan et d’autres ont avancé l’idée que les Comores sont largement soutenues par la France à travers des millions d’euros d’aide au développement, et ont suggéré de couper cette aide. Cependant, cet argent semble ne pas parvenir aux Comoriens ordinaires, mais plutôt être partagé entre l’Agence Française de Développement (AFD) et une poignée de dirigeants comoriens corrompus.

Cette situation soulève une question cruciale : où va réellement l’argent de l’aide au développement ? Il est peut-être temps de demander à l’AFD de rendre des comptes et de clarifier l’utilisation de ces fonds.

Si la France décide de couper l’aide au développement, le citoyen comorien moyen ne ressentira probablement aucune différence, car il n’a pas bénéficié de cette aide jusqu’à présent. Les vrais perdants seraient les nombreux experts de l’AFD et leurs collaborateurs qui détournent l’argent du contribuable français.

Saïd hassane Oumouri