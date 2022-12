La réponse: A monsieur le gouverneur d’Anjouan….

Lettre publique .

Le destinataire est le gouverneur d’Anjouan .

Monsieur le gouverneur ,

Voici quelques temps, vous semblez prendre vos distances avec le régime, vos sorties se font de plus en plus fréquentes , la dernière en date , est celle qui concerne l’hôpital Elmarouf.

Édifice prise comme repère de l’émergence.

Peut-être, vous me permettrez de vous conforter dans votre questionnement , en versant quelques interrogations et observations , mais aussi et surtout des propositions, maintenant que le《 mal》est fait.

Le mal , est que , vous avez raison, la construction de cet hôpital de 600 lits , comparable à celui de la Timone à Marseille.

Hôpital, que , pour le faire fonctionner, douze milles personnes sont nécessaires.

Cela va du petit balayeur au chef de l’hôpital.

Le mal est que , un État ne fait pas de crédit pour financer un investissement improductif , mais productif . Sauf cas exceptionnel.

Parce que ces crédits, il faudrait les payer, l’hôpital , une fois construite sera t-il en mesure de payer le moindre balayeur et encore moins des échéances ?

Non , c’est pourquoi comme le mal est fait .

J’aurais suggérer que dès maintenant, qu’une étude soit envisagée , comment créer une société d’économie mixte , privée -publique , pour d’une part , que des groupements médicaux internationnaux , se joignent à des cliniques Comoriennes pour un partenariat appointé, c’est à dire limité dans le temps , temps nécessaire pour la formation des spécialistes Comoriens dans le domaine medical , mais aussi et surtout dans la gestion d’un tel investissement.

Si d’aventure , le gouvernement Comorien persiste dans son obsession à gérer l’hôpital fini , il est plus que probable , que cet hôpital continuera à être un mourroir jonché de rats et de souris.

Je me suis permis monsieur le gouverneur de faire ce détour, qui en fait est un complément de vos propos au sujet de cet hôpital.

Mais voyez vous monsieur le gouverneur.

Il y a un consensus partagé par toutes les organisations qui luttent contre la corruption , elles sont arrivées toutes à la conclusion suivante : 《 Dans les pays à haute corruption , plus l’investissement est important , plus gagnent les décideurs .

C’est pourquoi quand vous prenez les investissements faits par les Comoriens ces derniers temps, vous avez là une explication rationnelle.

Je vous prie de bien vouloir vous référer , outre l’hôpital, les moteurs , l’hôtel Galawa et les routes dont leur durée de vie n’excède pas un an .

Mais, monsieur le gouverneur,

Vous faites régner un mutisme total dans l’opinion à travers vos sorties , êtes vous à l’aise avec vos partenaires ?

À en croire que non . Tsidjawu

Daoud halifa vous présente ses compliments, et à l’honneur de vous demander de bien vouloir accepter l’expression de son profond respect.

Daoud halifa, votre beau frère deux fois .