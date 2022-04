La recette du jour, facile à faire : des Beignets aux légumes

Une idée recette hyper facile pour ce soir ?

Beignets aux légumes 😋

ingrédients :

500g de farine

1 sachet de levure chimique

4 œufs

250 g de lait ou eau

5 g de sel

Légumes au choix

1 petit oignon ou la moitié d’un

3 gousses dail

1c à s de persil /Coriandre frais

1/2 poivron (trois couleurs)

100g de fromage râpé (facultatif)

Épices : poivre, cumin, curcuma, Coriandre, piment

Huile pour friture !

Préparation :

Dans un récipient, mélanger les œufs et le lait ou l’eau, ajouter la farine et la levure, les légumes et les épices, bien mélanger jusqu’à obtenir un mélange homogène, laissez poser 10 min (facultatif)

Mettre à chauffer l’huile à feu doux, prendre de la pâte dans une cuillère ou avec la main et former les beignets, laisser dorer en les retournant régulièrement, laisser égoutter et déguster avec une sauce au choix !

