La production de la série «Un prophète», recherche des hommes et des femmes d’origine comorienne

La production de la série « Un prophète », diffusée sur OCS, recherche des hommes et des femmes noirs, d’origine comorienne, parlant comorien ou mahorais. Les tournages auront lieu entre fin janvier et fin juin 2023 en Italie et à Marseille.

La série « Un Prophète » est une adaptation du célèbre thriller carcéral éponyme signé Jacques Audiard. Le film d’origine relatait l’histoire d’un jeune Algérien de 19 ans, incarné par Tahar Rahim. Condamné à six ans de prison, il se retrouvait impliqué dans un réseau de crime organisé à Paris.

L’adaptation de cette fiction se déroulera à Marseille, de nos jours, et suivra un protagoniste Comorien. Alors que le film se déroulait dans une prison de la région parisienne, la série va suivre un clan mafieux à Marseille contrôlé par la communauté franco-arabe locale.

Lire la suite: https://actu.fr/provence-alpes-cote-d-azur/marseille_13055/marseille-un-casting-figurant-pour-jouer-dans-une-serie-ocs-adapte-du-thriller-un-prophete_55170122.html

