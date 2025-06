La présidente tanzanienne Samia Suluhu attendue aux Comores pour une visite à forte portée symbolique

Dans le cadre d’une tournée régionale placée sous le signe de la coopération et du renforcement des relations bilatérales, la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, s’apprête à effectuer une visite officielle aux Comores. L’annonce a été faite ce mardi 10 juin par le porte-parole du gouvernement tanzanien, Gerson Msigwa, lors d’un point de presse à Dodoma.

« Les Comores sont nos frères, nous entretenons des relations anciennes et avons coopéré dans les moments de joie comme dans les moments difficiles », a-t-il déclaré, soulignant la profondeur des liens unissant les deux pays de la région swahilie.

Cette visite officielle s’inscrit dans un agenda diplomatique plus large, qui mènera également la présidente tanzanienne au Mozambique, où elle participera en tant qu’invitée d’honneur aux célébrations marquant le cinquantième anniversaire de l’indépendance du pays.

À Moroni, l’arrivée de Samia Suluhu Hassan est perçue comme un geste fort de rapprochement entre les Comores et la Tanzanie, deux pays liés par une histoire, une culture et une langue partagées. Des questions majeures, telles que la coopération économique, la sécurité maritime et les échanges éducatifs, pourraient figurer au menu des discussions bilatérales.



