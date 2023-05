La planification urbaine face aux inondations récurrentes : un enjeu crucial pour le territoire comorien.

Les Comores sont confrontées à une problématique cruciale : l’absence de plan d’aménagement dans les villages, aggravant les risques liés aux catastrophes naturelles comme les inondations. Récemment, une crue a submergé une partie du village de Mitsoudjé, touchant même une école. Un habitant de Mitsoudjé a filmé le débordement de la rivière et expliqué que ce n’était pas la première fois que cela se produisait. Chaque année, à la même période, des inondations similaires ont lieu.

Cette situation soulève la question de savoir comment une communauté peut ne pas anticiper et prévoir des solutions pérennes face à des désastres récurrents. Il est essentiel de moderniser notre approche en matière d’aménagement du territoire pour garantir la sécurité et le bien-être des habitants. Les Comores doivent se détacher de l’informel et adapter leurs méthodes de gouvernance aux défis du 21e siècle.

Une première étape serait de recruter des profils techniques compétents dans les mairies, au lieu de privilégier les relations personnelles ou politiques. La croissance démographique aux Comores exacerbe les risques liés à l’absence de planification, rendant d’autant plus nécessaire la mise en place d’une planification adéquate.

Face aux défis posés par les catastrophes naturelles récurrentes et la croissance démographique, les Comoriens ne peuvent plus se permettre de négliger l’aménagement du territoire.

ANTUF chaharane