Le grand artiste comorien originaire de l’île d’Anjouan a rendu l’âme en ce jour du 29/09/2021. Il était l’une des plus grandes icônes de la musique comorienne.

Parmi ses titres qui ont le plus marqué le pays, on a “Ndjema Zaouwana tsizo” qui a été même repris par les artistes de la diaspora notamment Rohff et Soprano pour composer l’hymne des coelacanthes.

Que Dieu lui pardonne et lui fasse miséricorde. Fil Djannat In Sha Allah.

SLTDLCC