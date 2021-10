“LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX MINEURES:

UN ENGAGEMENT ET UNE GRANDE CAUSE DU MANDAT”, propos de Mme M’HOUDINE Sitty Farouata, Gouverneure de l’île de Ngazidja.

Rencotre en cette soirée du 7/10 entre deux femmes engagées pour une cause commune. D’abord, RONAI Ernestine, Pionnière de la lutte contre les violences faites aux femmes, membre du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes, ancienne coordinatrice nationale de la lutte contre les violences faites aux femmes au sein de la mission interministérielle de protection des femmes et enfin officière de l’Ordre national du mérite et de la Légion d’honneur est, en tant que Directrice de l’observatoire

des violences envers les femmes du conseil général de la Seine-Saint-Denis, l’appui de poids pour Ngazidja dans la même lutte.

Un moment mémorable, suivi d’une conférence internationale avec 5 pays engagés pour la même cause ( Équateur, Gabon, Uruguay, Mexique et Palestine) plus les Comores.

Les violences faites aux femmes, qu’elles soient majeures ou mineures engendrent des conséquences graves souvent à vie: médicales, psychologiques, obstétricales et sexuelles. Elles sont un crime et sont interdites par la loi avec des peines endurcis reconnues par le nouveau code pénal en union des Comores.