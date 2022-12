Ce mercredi les députés ont adopté le projet de loi interdisant les binationaux à être candidats aux élections présidentielles. Plusieurs personnalités politiques qui ont la double nationalité comme Said Larifou, Mazila Said Soilihi, Farid, Fakihi Mradabi et d’autres ne pourront plus être se présenter.

Les mahorais sont totalement exclus de la présidence des Comores.