Aux politiciens comoriens de la grande Comore qui s’offusquent pour ce qui s’est passé à l’aéroport de Ouani ce matin pour l’accueil du président Azali

La limpidité de l’hypocrisie.

Nous sommes surpris de vos réactions un peu hypocrites à l’instar d’une pluie de larmes d’un crocodile étant donné que ce qui s’est passé ce matin à Ouani se passe tout le temps à l’aéroport prince Saïd Ibrahim et l’aéroport de Bandar Salam à Mohéli.

Que peuvent faire les agents de l’État à Anjouan qui sont régulièrement forcés par leurs hiérarchies de se rendre à l’aéroport pour chaque arrivé du président Azali sous peine de licenciement ?

Que peuvent faire ces vieilles hommes et femmes menacés régulièrement par la pauvreté puis naturellement par la faim quand on leurs déverse des sommes d’argents occasionnels pour aller recevoir juste un homme pour quelques minutes ? Azali seme la pauvreté pour pouvoir contrôler et acheter les consciences des comoriens. La population de l’île d’Anjouan est de 300 000, à l’aéroport il y avait à peu près 800 personne donc soyons sérieux et mettons nous au travail pour voir comment se débarrasser de ce calvaire.

John Baloz