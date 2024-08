La fuite des agents publics lors des grands mariages : L’administration Comorienne paralysée

Les activités culturelles entourant les grands mariages ont provoqué un dysfonctionnement notable au sein de l’administration publique aux Comores. Les bureaux administratifs se vident à des heures cruciales, laissant les citoyens désemparés face à une machine administrative qui tourne au ralenti. Ce phénomène, bien que courant, prend une nouvelle dimension cette année, avec un impact direct sur les services publics et l’économie du pays.

Les citoyens sont nombreux à exprimer leur frustration. Ibrahim Hassane, par exemple, tente désespérément d’obtenir une signature pour un document administratif. « Depuis presque quatre jours, je fais des allers-retours pour une simple signature. La personne en charge ne vient presque jamais au bureau, et lorsqu’elle est là, c’est seulement pour quelques heures le matin », raconte-t-il. Cette situation n’est malheureusement pas isolée. De nombreux usagers se heurtent à l’absence des fonctionnaires, qui priorisent les célébrations au détriment de leurs obligations professionnelles.

Ce dysfonctionnement n’est pas sans conséquence. Les retards dans le traitement des dossiers s’accumulent, perturbant les activités économiques et administratives. Pour Ibrahim Hassane, cette situation est intolérable. « Ce n’est pas normal que les responsables s’absentent en laissant leurs bureaux vides », déplore-t-il. Il souligne également l’impact économique de cette paralysie. « C’est le pays tout entier qui en souffre. Chaque jour, des millions de francs disparaissent dans ce désordre », alerte-t-il.

Face à cette réalité, le silence des autorités est assourdissant. Les responsables hiérarchiques semblent ignorer l’ampleur du problème, perpétuant une tradition qui menace de saper la crédibilité et l’efficacité de l’administration publique. Les grands mariages, qui sont des événements centraux dans la vie sociale comorienne, ne devraient pas paralyser un système déjà fragile.

Pour Ibrahim Hassane et bien d’autres, il est urgent de repenser cette situation. Les responsabilités administratives doivent primer, même en période de festivités. « Cette mentalité doit changer. Un administrateur ne peut pas abandonner son poste pour une cérémonie de mariage », insiste-t-il. Le défi est désormais de trouver un équilibre entre le respect des traditions et l’exigence d’un service public fonctionnel et efficace.



