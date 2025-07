La France, fidèle à ses valeurs, reconnaîtra l’État de Palestine : un tournant historique porté par Emmanuel Macron

Paris, 24 juillet 2025 — Dans une déclaration historique à forte portée diplomatique, le président Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi que la France reconnaîtra officiellement l’État de Palestine lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies, en septembre. Ce geste fort marque un tournant décisif dans l’histoire diplomatique française et réaffirme avec éclat l’attachement indéfectible de la République aux droits de l’homme et au droit international.

Dans une lettre adressée au président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, Emmanuel Macron a salué les efforts et les engagements courageux pris par la Palestine pour œuvrer à une paix juste et durable au Proche-Orient. Le président français, tout en condamnant fermement les violences, a souligné la nécessité d’une solution à deux États comme seule voie crédible vers la paix, la justice et la sécurité pour les peuples israélien et palestinien.

« La paix est possible », a écrit le président Macron sur ses réseaux sociaux, appelant une nouvelle fois à « un cessez-le-feu immédiat, la libération de tous les otages et une aide humanitaire massive à Gaza ».

Une initiative conforme aux valeurs universelles de la République

En annonçant cette reconnaissance solennelle, la France ne fait pas que réaffirmer une position diplomatique : elle honore ses principes fondateurs. Terre des Droits de l’Homme, patrie de la Déclaration universelle de 1789, la France prend aujourd’hui ses responsabilités sur la scène internationale, fidèle à son héritage moral et humaniste.

Dans un contexte où les voix pour une paix réelle sont souvent étouffées par les armes, Paris choisit le courage diplomatique. En réponse à la lettre de Mahmoud Abbas datée du 9 juin 2025, le chef de l’État français souligne son soutien à la volonté palestinienne de réforme démocratique, de désarmement du Hamas, et de pleine responsabilité étatique sur l’ensemble des territoires.

« La solution à deux États constitue la seule voie permettant de répondre aux aspirations légitimes des Israéliens comme des Palestiniens », insiste Emmanuel Macron dans sa lettre officielle.

Une voix qui porte dans un monde troublé

La reconnaissance de l’État de Palestine par la France constituera un signal fort envoyé au monde entier. Elle s’inscrit dans une dynamique menée aux côtés de partenaires internationaux, notamment l’Arabie Saoudite, en faveur d’une conférence internationale de haut niveau placée sous l’égide des Nations unies.

Ce geste politique, salué par de nombreuses chancelleries, redonne une place centrale à la diplomatie fondée sur la justice et la paix. Il redonne aussi espoir aux peuples meurtris par des décennies de conflits et de blocages.

Une France debout, fidèle à son rôle historique

Dans un climat géopolitique tendu, la France démontre une fois de plus qu’elle sait se tenir debout, fidèle à son rôle de médiateur, de bâtisseur de paix, et de défenseur du droit des peuples. Le message est clair : la paix est une exigence, pas une option. Et la reconnaissance de la Palestine par la République française en sera une pierre angulaire.

Le monde regarde, et la France agit.

