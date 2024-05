La France aide les Comores à mettre en place l’assurance maladie généralisée : les travaux avancent

Les autorités comoriennes se sont félicitées des progrès réalisés dans le cadre de la mise en place de l’assurance maladie généralisée (AMG). Avant le lancement imminent de la phase pilote, des enquêtes de dénombrement seront menées à travers le pays.

La quatrième session du comité de pilotage du Projet d’appui à la mise en place de l’assurance maladie généralisée (Paamg) s’est déroulée le samedi 18 mai au Golden Tulip. Ce projet, prévu pour une durée de cinq ans, est mené par le gouvernement comorien à travers le ministère de la Santé et financé par l’Agence française de Développement (AFD).

Un financement de 1,5 milliard de francs

La ministre de la Santé, Loub Yacout Attoumane, a souligné l’importance cruciale de ce projet, rappelant que l’accès financier aux soins de santé est l’un des défis majeurs de la population comorienne, en particulier pour les plus vulnérables. Elle a affirmé que la volonté du gouvernement est réitérée dans tous les engagements nationaux et internationaux. Grâce aux efforts des membres impliqués, les paramètres pour la concrétisation de l’assurance maladie généralisée ont été bien définis, notamment le mécanisme d’affiliation, le panier de soins, le cadre juridique, les procédures de conventionnement, la stratégie de communication et le système d’information et de gestion. Des enquêtes de dénombrement et de pré-affiliation sont prévues avant le lancement de la phase pilote.

Un projet ambitieux de coopération bilatérale

Patrice Thevier, chef de service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France, représentant de l’ambassadeur de France, a qualifié ce projet de l’un des plus ambitieux de la coopération bilatérale entre la France et les Comores. Il vise à « faciliter l’accès des Comoriens à des services de soins abordables ». Thevier a expliqué que la mise en place de ce système nécessite un processus généralement long, exigeant un haut niveau d’expertise. Il a encouragé les équipes à redoubler d’efforts, à faire preuve de courage et à se préparer à surmonter tous les obstacles. La pérennité financière du système reste un défi que l’Union des Comores devra relever. Il a insisté sur la nécessité de mobiliser des ressources intérieures significatives pour garantir la soutenabilité de l’AMG. Il a salué l’initiative du gouvernement comorien qui a prévu un budget de 1,5 milliard de francs dans la loi des finances de 2024 pour l’AMG.

Un modèle d’assurance maladie généralisée approuvé

L’Union des Comores dispose désormais d’un modèle d’assurance maladie généralisée dont les caractéristiques ont été discutées et approuvées en mars 2024 par tous les acteurs impliqués. En plus du financement des activités, le projet couvrira, durant la phase pilote de 30 mois, une partie des cotisations des familles les plus vulnérables.

En conclusion, les travaux avancent de manière significative et la collaboration entre la France et les Comores pour la mise en place de l’assurance maladie généralisée marque une étape importante vers l’amélioration de l’accès aux soins de santé pour tous les Comoriens.

ANTUF Chaharane