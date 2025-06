La France accélère son appui au développement des Comores : cap sur l’éducation, l’emploi et la jeunesse

Un nouvel élan est donné à la coopération entre la France et les Comores avec la signature de trois accords de financement additionnels entre le ministère comorien des Finances, l’Agence Française de Développement (AFD) et l’État français. Cette initiative vise à renforcer des secteurs clés du développement : l’éducation, l’emploi et l’épanouissement de la jeunesse comorienne.

Ces nouveaux financements permettront d’améliorer l’environnement scolaire, de soutenir la création d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, et de promouvoir l’éducation physique et sportive comme vecteur d’inclusion et de cohésion sociale.

Par cette démarche, la France confirme son engagement à long terme aux côtés du gouvernement comorien, en accompagnant les politiques publiques axées sur l’avenir et le potentiel de la jeunesse. Ce partenariat renforce davantage les liens de coopération bilatérale dans une logique de solidarité et de développement durable.

ANTUF Chaharane