La flambée des tarifs du Hajj 2023 : un défi financier pour les croyants du monde entier

Le coût du grand pèlerinage à la Mecque, ou Hajj, est en constante augmentation cette année pour les pèlerins venant de toutes les parties du monde. Cette hausse des coûts est due à une augmentation des taxes et des frais d’hébergement dans les lieux saints de l’islam. Cette constatation est vraie pour toutes les régions du monde, y compris en Afrique, en Asie et en Europe.

Les tarifs du Hajj 2023 varient considérablement d’un pays à l’autre ou d’un continent à l’autre, mais la tendance est à la hausse partout. En Afrique, par exemple, les pèlerins nigériens devront payer 3 603 840 FCFA, soit une augmentation de 12% par rapport à l’année dernière. Au Bénin, le coût est de 3 500 000 FCFA pour 4600 pèlerins, et au Burkina-Faso, il est de 3 593 000 FCFA pour 8143 pèlerins.

En Europe et en Asie, cette hausse est encore plus importante. En France, les tarifs sont en moyenne de 8 000 euros, tandis qu’à Singapour, les pèlerins doivent payer entre 8 490 et 14 150 euros pour le forfait du Hajj. Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation des taxes gouvernementales et des frais d’hébergement.

Cependant, les résidents du Royaume saoudien sont relativement épargnés par cette hausse, car le coût du Hajj pour eux est beaucoup moins élevé que pour les pèlerins venant d’autres pays. En revanche, pour les résidents de pays comme les Comores, où le PIB par habitant est faible, le coût du Hajj représente plus de 300% du pouvoir d’achat d’un habitant moyen pour toute une année civile.

Le coût du Hajj 2023 est en constante augmentation partout dans le monde, ce qui rend le pèlerinage à la Mecque de plus en plus difficile d’accès pour les personnes ayant des ressources financières limitées. Cela soulève une question existentielle pour beaucoup de personnes, car le Hajj est un pilier essentiel de l’islam et un rite de passage important pour de nombreux musulmans.

Soibah Said