La flambée des prix des denrées : un poids insupportable pour les consommateurs

Les prix des produits de première nécessité ne cessent d’augmenter à Moroni, et cela constitue un véritable casse-tête pour les citoyens qui peinent à boucler les fins de mois. La situation a atteint un niveau critique ces derniers temps, avec la flambée des prix des produits carnés.

Au marché, les prix ont explosé ces derniers mois, et les denrées les plus élémentaires deviennent inaccessibles pour les populations les plus pauvres. Les ailes de poulet se vendent à 13 000 fc le carton, soit 1 500 fc le kilogramme chez les détaillants. Le litre d’huile, quant à lui, a augmenté de 50% et se vend maintenant entre 1 100 fc et 1 350 fc.

Le carton de viande a également subi une hausse vertigineuse de prix, passant de 2 500 fc à 3 500 fc le kilo. Le sac de farine se vend actuellement à 13 500 fc, et la boîte de tomates est passée de 2 000 fc à 3 500 fc. Cette inflation est telle que même les citoyens les plus modestes ne savent plus quoi acheter avec leurs maigres revenus.

Les consommateurs ne cachent pas leur inquiétude face à cette situation, et certains d’entre eux expriment leur colère. « Ce n’est pas normal que tout soit cher comme ça. Avec 5 000 fc, on ne peut pas garantir un seul repas familial », déplore Mma Fatima, une habitante de Volo-volo.

La hausse des prix ne se limite pas aux produits de première nécessité, elle touche également les denrées agricoles, telles que les bananes et les tarots. Les prix de ces produits ont doublé, passant respectivement de 1 000 fc à 2 000 fc pour le tas de bananes, et de 2 000 fc à 4 000 fc pour le tas de quatre tarots. Cette situation met en péril les habitudes alimentaires des citoyens, notamment pendant le mois sacré de Ramadhwani, où l’on mange traditionnellement abondamment.

Les vendeurs, quant à eux, justifient la hausse des prix par le coût élevé des matières premières. Selon Mma Mzalednro, au centre du grand marché de Moroni, ils ne peuvent pas vendre à des prix trop bas s’ils veulent faire des bénéfices et subvenir aux besoins de leur famille. Cependant, cette explication ne suffit pas à rassurer les consommateurs qui continuent de subir les effets désastreux de la hausse des prix.

Il est urgent que les autorités prennent des mesures pour réguler les prix sur le marché, afin que les populations les plus vulnérables ne soient pas laissées à la merci des spéculateurs. La cherté des prix des produits de première nécessité est un problème majeur qui doit être pris en compte, car il a des conséquences graves sur la vie quotidienne des citoyens.