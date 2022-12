la flambée des prix au menu des discussions de la commission des finances

La commission des finances , sous la présidence de l’honorable député Ahmed Zoubeiri, a auditionné ce lundi 26 décembre 2022 le ministre de l’économie M. Ahmed Bazi Selim entouré de ses proches collaborateurs, le DG de l’ONICOR .

L’objet des discussions a porté sur la situation économique du pays, et plus particulièrement, la flambée des prix, notamment du riz et de la farine. Les députés , au cours de cette audition, ont exprimé leur profonde inquiétude sur le souci de la population qui crie sa colère sur l’inflation qui prévaut dans le pays. Selon les parlementaires, malgré les subventions octroyées par le gouvernement, la situation du riz et de la farine continue a s’empirer. Après un débat houleux, des propositions ont été avancées pour des solutions durables , afin d’alléger le coût de la vie quotidienne des comoriens. Après de longues discussions, le ministre de l’économie et les honorables députés se sont accordés à dire qu’il faut agir vite, puisque nous allons entamer une nouvelle année.



Les travaux se sont déroulés dans un atmosphère de franche collaboration. Les deux parties se sont félicitées du bon déroulement des travaux et ont émis le souhait de voir la situation s’améliorer pour le bien être de la population.

Assemblée nationale