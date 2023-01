La fille du TPG de l’Union des Comores est nommée Consule Générale auprès de la République de Tunisie

Le président Azali Assoumani a atteint le summum de l’irresponsabilité. Azali Assoumani vient de nommer une femme au foyer comme étant Consule Générale auprès de la République Tunisienne.

En effet, il s’agit de la fille du tout puissant TPG de l’Union des Comores Moindjie Saandi.

Mme Chamsia Moindjie Saandi avait d’abord suivi son mari travaillant dans une organisation internationale cela fait déjà 4 ans en Tunisie. Fatiguée de rester dans la plupart de temps à la maison, elle aurait sollicité son père, ami très proche du président Azali de l’intégrer au sein du Consulat des Comores en Tunis au temps de Abdoulbastoi qui était à cette période là Consul Général. Chose promise, chose due.

Après la démission de Abdoulbastoi cela fait un peu plus de deux ans, la fille du TPG qui a aucune compétence ni expérience politique ni diplomatique, a pris l’intérim. Aujourd’hui, le bail continue. La dame essayera de profiter de l’argent du contribuable de passer un bon tourisme au pays de Habib Bourguiba et de Kaïs Saïed.

Comment peut-on nommer une femme au foyer Consule Générale sans aucune qualification ?

Ce n’est pas une simple assistante mais une consule. Elle sera appelée à représenter le pays en Tunisie et probablement aussi dans la région du Maghreb.

Ngari bi hwawo soiffi. TsihakiiHataa

