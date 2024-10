La Fédération encore en échec : le match Comores vs Madagascar se jouera hors de Maluzini

Malgré des progrès notables de l’équipe nationale des Comores, les infrastructures et le soutien de la Fédération de football des Comores (FFC) restent insuffisants pour permettre aux Cœlacanthes de jouer dans des conditions optimales. La récente décision de la Confédération africaine de football (CAF) de déclarer le stade de Maluzini non conforme aux normes en est un exemple frappant. En conséquence, le match Comores vs Madagascar, prévu initialement dans ce stade, devra se dérouler dans un autre pays.

Après une inspection fin septembre, la CAF a jugé que le stade n’était pas prêt pour accueillir des compétitions officielles, en raison d’une pelouse non nivelée et d’un éclairage inadapté. Bien que des rénovations aient été entreprises, elles n’ont pas été réalisées à temps pour répondre aux standards de la CAF. En attendant l’arrivée d’experts envoyés par la CAF et le soutien d’un cabinet international spécialisé, la FFC annonce que « la pelouse commence progressivement à retrouver sa verdure ».

Malgré ces obstacles, l’équipe nationale a enregistré des avancées encourageantes. Dans le dernier classement FIFA, les Comores ont gagné dix places, atteignant la 108ème position, une première dans la région sud-ouest de l’océan Indien. Cependant, sans un investissement plus significatif dans les infrastructures, les joueurs risquent de devoir continuer à jouer leurs matchs « à domicile » à l’étranger, limitant ainsi leur potentiel et l’enthousiasme des supporters locaux.

Par ailleurs, la Fédération a confirmé son soutien au président de la CAF, Patrice Motsepe, pour la poursuite de ses efforts visant à améliorer le football africain, rejetant les rumeurs de soutien à une autre candidature.

En conclusion, les progrès des Cœlacanthes témoignent de leur détermination, mais ils soulignent aussi le besoin d’un soutien accru pour développer des infrastructures qui permettront aux Comores de jouer chez elles et de continuer sur la voie de la réussite.

ANTUF Chaharane