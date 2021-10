La Fédération de Football des Comores, Distribue 350 Ballons aux 145 Clubs de Ngazidja

À tout juste 45 jours du début de saison(16 novembre), la FFC en collaboration avec la ligue de Ngazidja de football a honoré les clubs de la Grande Comores. En tout c’est sont plus de 900 ballons qui seront distribués à tout les clubs du pays, les clubs de jeunes y compris. 109 clubs de district, 24 de D2 et 12 de D1 ont donc étaient à l’honneur ce matin à la maison de la FFC.

Le président Saïd Ali a rappelé aux bénéficiaires la nécessité de préserver ce bien commun qui est le football en appelant les acteurs à éviter toute division qui serait préjudiciable à la dynamique que connaît le football comorien.



Comme une réponse à la polémique (plainte à la TAS), le président s’est voulu rassurant en démontrant si besoin est que la maison est bien tenue et que les choses suivent leur cours normal.

En plus des 145 clubs, 24 clubs de jeunes ont reçu chacun 20 jeu de maillot, 10 paires de chaussures et 5 ballons. Présent, le président de la commission du football des jeunes Saïd Boukhtane a appelé les clubs à utiliser ce matériel a bon escient. Ce lot qui aura coûté la bagatelle de 9 311 277 kmf a été remis à Mohamed Madi Momo chargé du football des jeunes au sein de la ligue de Ngazidja.

Si le calendrier est respecté le championnat des jeunes démarrera ce 30 octobre avec une prise en charge de certaines dépenses (déplacement…) Par la fédération.

Ahmed Saïd Badraoui

